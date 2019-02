Anon, 31 janvier 2019

Si c'était toi, je voulais juste te dire que je te pardonne ( de la grandeure du ciel et de la terre) et je vous souhaite le meilleur dans les couloires de la vie...Ca sert à rien a dénigrer à ce sujet...vous êtes pardonné, beaucoup de paix et de bonheur à vous... La vie est juste, elle nous offre ce que nous méritons...Nos pensées, nos réactions changent sans cesse notre environnement. Cet environnement fait que parfois on porte nos idées négatives qui refléttent de manière fausse la réalité. Toutefois, nous nous sommes pas prisonniers et nous pouvons toujours changer nos réactions et nos façons de voir la vie...Et, si à l'époque, nous avons raté une occasion par l'incompréhension de l'autre, c'est nous qui en sont résponsables. Et ça nous fera une leçon dans l'avenir. Ainsi, en apprenant de réagir positivement et de choisir les belles pensées et non ce que nous avons intérprétés négativement, font que les pensées négatives se dissipent...Tout ce que nous avons vecu on est impliqué dedans. C'est le temps de changer et opter pour ce qui va nous appaiser tout en faisant les bons choix..Les affirmations de notres petite voix netoyyeront notre consience...Nous reçevons ce que nous offrons dans la vie...On est sur le chemin du changement et nous grandissons...Jouissez votre voyage! Merci

Fugitive des couloirs de la mort silencieuse, 4 février 2019