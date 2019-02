Mnémosyne a le cheveu rare, 4 février 2019

Moi aussi, je n'arrête pas de penser si c'est toi. Mais, la personne qui m’intéresse, n'est pas latino. Alors, selon tes indices fournis , ce n'est pas toi, peu importe le reste maintenant! Alors, pour des raisons de travail et des fins de discrétion d'une part, d'autres part pour s'aligner avec mon comportement sobre qui n'est pas le cas de l'autre personne, je ne peux donner plus de détails. Dans le cas contraire, ou vous n'êtes pas latino, simplement prenez l'initiative et souriez à la personne qui vous intéresse dès que vous la rencontrez./ Je ne peux sentir votre coeur chavirer...et ne pas vous répondre même si votre précédent message n'est pas du tout plaisant, en plus d'aun autre message intrusif...qui ne m'appartient pas...Il y a beaucoup de coeurs qui saignent sur cette rubrique et pas uniquement le votre, alors tenez bien compte de celà dans vos réponse...Mon message cible une seule personne et pas de stalkers...all right, Fais attention aux indices :)

amour opprimé et tué peut être, 3 février 2019, 4 février 2019