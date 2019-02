À la petite fugitive/ 04 Janvier 2019.

J'ai lu ton message d'hier et merci pour tes bons mots d'encouragement !...………. Cela fait très longtemps de cela ! Une belle petite jeune femme qui était seulement de passage, et quand je la voyais, stressé que j'étais, mon coeur débattait tellement que cela aurait du faire augmenter ma pression artérielle… Une petite voix me disait:d'essayer de l'aborder, quand tu la verras ! J'avais tellement peur de gaffer ! Je l'ai fait, au travail, maladroitement ! Désolé si à l'époque, je l'ai "traumatisé" avec mes conversations ennuyantes à la faire fuir, mais j'étais tombé amoureux d'elle et j'ignorais qu'elle était en couple… Un compte de fée, voilà tout !...…….. Si j'en étais sûr à 100% que c'est elle. je n'hésiterais pas une seule minute à essayer par tous les moyens, de la rejoindre... :)

Anon., 5 février 2019