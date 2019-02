comme c’est charmant…

Merci beaucoup pour toutes ces délicates attentions...des désirs de rapprochements, des sourires, des regards timides, des étreintes, des touchers maladroits mais toujours respectueux...comment rester indifférente ? Détrompez-vous, car je ne le suis pas. Comprenez que j'ai le cœur blindé et que j'ai besoin d'être rassurée et surtout de vous faire confiance. Avec si peu d'expérience avec les hommes, comment arriver à faire un choix éclairé et à prendre une décision sensée en amour ? Peur de l'échec... Sincèrement, je vous affectionne beaucoup chacun à votre façon et que plusieurs d'entre vous gagneraient à se faire connaître davantage. ;) Vraiment...je suis très flattée...dans le bus, dans le métro et au boulot, mais franchement je ne sais plus où donner de la tête...

en profonde réflexion..., 14 janvier 2016