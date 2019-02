Jolie femme peut-être d’origine indienne.

le vendredi 15 janvier vers 17h, nous étions dans le métro ligne orange, direction Côte Vertu. Tou dois être une femme d'origine indienne avec un joli teint bronzé et je pense que tu parles français. J'étais debout à côté de toi qui consultait ton téléphone. Arrivés au terminus, nous sommes sortis ensemble et tu me suivais. J'ai retenu la porte de la station du métro pour que tu puisses passer et tu m'as dit merci et puis te diriger vers l'arrêt du bus 64. Tu portais un manteau couleur gris. Je portait un gros sac noir au dos. Si tu te reconnais, fais-moi signe. Tu es une très belle femme.

Gentleman, 15 janvier 2016