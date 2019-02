a mon petit garçon

Mon petit! Tu es amoureux ? Mais de qui? De la blonde ou de la brune? Tu veux peut-être les deux! Mais comment tu va faire tu a qu'un F2 ! Tu va dormir dans la chambre ou dans le salon? Ou dans la chambre avec les deux? Et puis elle vont te coûter cher ces deux femelles, mon pauvre petit, tu es bien le fils a ton père, il m'a fait de la misère même le jour de notre anniversaire de mariage, il avait invité sa maîtresse, il était obligé d'acheter deux cadeaux, car elle était jalouse de moi, mais moi je lui ai dit que j'étais marier avec, et elle m'a répondue et alors!! Mon pauvre petit garçon j'ai dû baisser mes yeux tellement que je ne sais quoi répondre, mais la faute ne vient pas d'elle mais bien de ton père, alors mon petit garçon ne fait pas comme lui, je ne veux pas revivre cette déchirure, qui m'a fait souffrir tant d'années, le pire c'est qu'il trouve ça normal, si il continue sur cette voie, moi j'irais avec notres facteur,tu sais le beau grand au yeux bleu! ainsi moi aussi j'aurai plus de cadeaux, et toi aussi, puisque tu auras un autre père, enfaite ont sera une famille recomposé, mais bien-sûr c'est ça que tu veux!!!! Une famille recomposé wow!! Mon petit tu sais que tu es un génie, tu viens de m'enlever une épine du pied, toi tu te recompose avec la blonde et la brune et moi avec ton père et le facteur et bien sur tout leurs bagages, moi l'idée me plait et toi? Alors ne rit pas de moi si non je fait ha! ha! ha! Rentre a la maison ont finira la discussion sur une tasse de café, mais ne dis rien a ton père, c'est une surprise ! Plofffff🌋

ta maman, 28 février 2016