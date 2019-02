Est-ce que je peux être ton Leonardo ?

Lorsque je t'ai vu à la soirée , je ne pouvais pas en croire mes yeux , une telle beauté ! Tu courais lentement avec tes talons hauts vers les autres et je ne pouvais pas être distrait par autre chose à ce moment précis, tes boucles d'oreille en diamant brillaient et faisaient ressortir tous les traits de ton visage radieux .. On s'est parlé un bref moment lorsque je fut présenté par Éric à toi et à ton amie indienne. J'espère que tu t'en rappelles parce que moi , je rejoue notre rencontre sans arrêt..

Mathieu, 25 mars 2016