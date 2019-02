Où es-tu?

Quand que je t'ai vu de l'autre côté du métro avec ta canne, tu avais l'aire de cherché ta chemin avec un air de puppy malheureux j'étais contente de t'avoir vu. Tu portais un shirt rayé rouge et blanc, ta pair de lunette et des maginfique jeans bleus, tu m'a coupé le souffle car tu as l'air perdu j'espère te revois car je n'arrive pas à te retrouvé.

Félicie, 22 avril 2016