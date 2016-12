BERLIN — Le suspect arrêté après qu’un camion ait foncé lundi dans la foule rassemblée pour le marché de Noël de Berlin, faisant 12 morts et 48 blessés, était arrivé du Pakistan et avait demandé l’asile politique en Allemagne, a révélé mardi le ministre de l’Intérieur.

Thomas de Maizière a dit que l’homme, qui nie toute participation à cette attaque, était arrivé en Allemagne le 31 décembre 2015, puis à Berlin en février.

Les autorités ne sont d’ailleurs pas certaines que l’individu soit celui qu’elles recherchent. Le patron de la police criminelle fédérale a admis que l’homme n’est possiblement pas le conducteur du camion, avant de prévenir que des suspects potentiellement dangereux courent peut-être toujours.

Six des douze victimes ont été identifiées.

La chancelière Angela Merkel s’est dite «choquée, ébranlée et profondément triste», maintenant que son gouvernement doit envisager qu’il s’agissait d’une «attaque terroriste».

M. de Maizière a déclaré que Daech (le groupe armé État islamique) ne semble pas avoir revendiqué la responsabilité de cet attentat.

Le camion a foncé sur le marché très achalandé situé tout près de l’«église du Souvenir», sur le Kurfürstendamm, la grande avenue de la capitale allemande.

Des images de télévision montrent le camion monté sur le trottoir, entouré d’ambulances. Des photos de l’événement montrent des kiosques et des tables renversés.

«Il y a encore plusieurs choses que nous ne savons pas avec suffisamment de certitude, a déclaré Mme Merkel aux journalistes. Mais nous devons, dans l’état actuel des choses, supposer qu’il s’agissait d’une attaque terroriste.»

Mme Merkel, qui a été critiquée pour avoir accueilli des centaines de milliers de réfugiés en Allemagne, a admis qu’il serait «difficile à accepter» que le responsable de l’attaque soit un individu qui avait demandé la protection de l’Allemagne.

«Ce serait particulièrement choquant pour les nombreux Allemands qui aident les réfugiés chaque jour et pour tous ceux qui ont vraiment besoin de notre aide et qui font un effort pour s’intégrer à notre pays», a-t-elle dit.

Le conducteur présumé du camion a été arrêté par la police peu de temps après l’attaque, à environ deux kilomètres de là. Des images montrent le suspect, la tête recouverte d’un drap blanc, être poussé dans une voiture de police. La presse allemande rapporte que le suspect était connu de la police pour des infractions mineures.

Le camion appartenait à une firme de transport polonaise. Le patron de la compagnie a dit que l’employé qui a été retrouvé mort à bord semblait avait le visage tuméfié, et qu’il a vraisemblablement été poignardé et abattu dans l’habitacle du camion. Il a aussi dit croire que son employé, qu’il a décrit comme un homme décent et honnête, se sera défendu jusqu’au bout s’il a été attaqué.

La police n’a pas encore retrouvé l’arme avec laquelle il a été abattu.

L’enquête a été confiée à des procureurs fédéraux, à qui les cas de terrorisme sont attribués, a dit le ministre allemand de la Justice, Heiko Maas. Ce dernier a utilisé les réseaux sociaux pour exprimer ses sympathies aux proches des victimes.