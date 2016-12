BEYROUTH — Des centaines d’autres personnes ont été évacuées de la dernière enclave rebelle à Alep, dans le nord de la Syrie, au cours des dernières heures.

Des convois d’autocars escortés par le Croissant-Rouge syrien et la Croix-Rouge ont profité d’une trêve négociée par la Russie et la Turquie pour sortir de l’enclave rebelle.

Le Comité international de la Croix-Rouge affirme avoir évacué 25 000 personnes d’Alep-Est depuis que les insurgés ont essentiellement abandonné l’enclave aux forces gouvernementales. Le régime de Bachar el-Assad reprend donc le contrôle de la plus grande ville du pays, et son ancien coeur commercial, après six ans de guerre.

Les résidants d’Alep-Est et l’opposition syrienne estiment que ces évacuations correspondent à des déplacements forcés. Des mois de frappes aériennes russes et syriennes impitoyables ont réduit les édifices, les hôpitaux et les écoles de l’enclave en ruines, ne laissant aux habitants d’autre choix que de fuir.

Une porte-parole de la Croix-Rouge à Damas a dit que des milliers d’autres personnes attendent toujours d’être évacuées. On ne sait pas à quel moment les évacuations auront été complétées, mais le groupe militant Hezbollah — dont les hommes combattent aux côtés des forces syriennes — a dit que l’armée s’apprête à entrer dans l’enclave d’ici quelques heures.

La branche médiatique du Hezbollah a prévenu les résidants de s’en aller dès que possible.

L’Observatoire syrien des droits de la personne, à Londres, rapporte que plus de 15 000 personnes, dont 5000 rebelles, sont sorties de l’enclave depuis la semaine dernière. Des militants syriens affirment qu’il ne reste plus que 3000 personnes à Alep-Est et estiment que le prochain convoi d’autocars pourrait bien être le dernier.

L’Observatoire dit qu’une soixantaine d’autocars sont arrivés sur place au cours des dernières heures. Son patron, Rami Abdurrahman, ajoute que le sort de 70 combattants du gouvernement capturés au fil des ans demeure incertain, même si leur libération est prévue dans le cadre de l’évacuation.

L’agence humanitaire des Nations unies affirme que le gouvernement syrien a autorisé l’ONU à envoyer une vingtaine d’employés observer les évacuations. Un porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires a dit aux journalistes que ces observateurs seront déployés dès que possible. Le Conseil de sécurité des Nations unies avait adopté lundi à l’unanimité une résolution demandant l’envoi d’observateurs.

Enfin, la télévision syrienne rapporte qu’une bombe a explosé lors de l’illumination d’un sapin de Noël dans l’ouest d’Alep, mais sans faire de blessés. L’explosion se serait produite près de la place Azizeh.