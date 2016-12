BERLIN — Daech a revendiqué mardi l’attentat du marché de Noël à Berlin, alors que le suspect arrêté a été relâché, faute de preuves.

L’attentat, qui a fait 12 morts et 48 blessés lundi soir près de l’église du Souvenir de Berlin, est le première «attaque de masse» des islamistes radicaux à frapper l’Allemagne. Les autorités ont indiqué qu’outre le chauffeur polonais, au moins six des victimes sont allemandes. On ignore encore l’identité et l’origine des autres victimes.

Par l’entremise de son agence de nouvelles Amaq, Daech (groupe armé État islamique) a indiqué mardi que l’auteur de l’attentat de Berlin «est un soldat d’État islamique qui répondait à un mot d’ordre appelant à cibler des citoyens des pays de la coalition des Croisés».

L’Allemagne ne participe pas directement aux opérations menées par la coalition contre les positions de Daech en Syrie mais elle a mis notamment à sa disposition des avions de chasse, un avion de ravitaillement et une frégate.

À Washington, le porte-parole du département d’État, John Kirby, a admis que l’attentat «portait le sceau d’attentats terroristes précédents», mais il a précisé que les autorités américaines ne disposaient pas d’informations suffisantes pour confirmer la responsabilité de Daech.

Un peu plus tôt, mardi, des procureurs allemands ont annoncé que le suspect arrêté lundi soir près des lieux de l’attentat avait été relâché faute de preuves. Les procureurs fédéraux ont expliqué que le citoyen pakistanais, qui avait demandé l’asile en Allemagne l’an dernier, niait toute implication et que les preuves médico-légales ne collaient pas.

Les procureurs ont aussi souligné que des témoins qui avaient tenté de suivre le conducteur du camion l’ont perdu de vue. L’homme arrêté correspondait à la description du suspect mais les enquêteurs ont été incapables de prouver qu’il était à bord du camion au moment de l’attentat. La loi allemande ne laisse que 24 heures aux procureurs pour demander l’arrestation formelle et la détention d’un suspect après son interpellation.

Le patron de la Police criminelle fédérale, Holger Münch, et d’autres responsables avaient émis des doutes, lundi, sur la responsabilité réelle de ce suspect.

M. Münch a aussi indiqué que la police n’avait toujours pas retrouvé l’arme à feu qui aurait été utilisée pour tuer le chauffeur polonais qui conduisait le camion à l’origine. Le propriétaire du camion, Ariel Zurawski, de Pologne, a indiqué qu’il avait parlé au chauffeur — son cousin — vers midi lundi au téléphone. Le chauffeur était alors arrivé à Berlin et devait décharger ses poutrelles d’acier mardi matin.

Le procureur en chef d’Allemagne, Peter Frank, a indiqué mardi que bien des questions demeurent sans réponses. «On ignore encore s’il y avait un ou des auteurs (…) s’il y avait un soutien extérieur — ces enquêtes ne sont pas terminées.»

Vigilance citoyenne

Les témoins disent n’avoir vu qu’un seul homme quitter la cabine du camion qui a foncé dans le marché animé sur une distance de 60 à 80 mètres, avant de s’immobiliser finalement près de l’église du Souvenir de Berlin. Le temple, qui avait été lourdement endommagé par les bombes durant la Deuxième Guerre mondiale, tenait debout malgré tout et était devenu le symbole des atrocités de la guerre.

Le chef de la police de Berlin, Klaus Kandt, a demandé aux citoyens d’être «particulièrement vigilants» et de signaler, via une ligne téléphonique spéciale, «tout mouvement suspect», car «un criminel dangereux est probablement encore au large».

Inaki Ellakuria, qui a été blessé dans l’attentat, a su immédiatement qu’il ne s’agissait pas d’une embardée accidentelle. «Il est arrivé trop vite, beaucoup trop vite», a écrit sur Twitter l’étudiant espagnol de 21 ans, qui a subi une intervention chirurgicale à la jambe mardi.

Les drapeaux ont été mis en berne sur les édifices gouvernementaux partout en Allemagne; à Berlin même, le drapeau national et celui de la ville ont été projetés sur la porte de Brandebourg, en hommage aux victimes.

L’été dernier, en Bavière, deux attaques commises par des demandeurs d’asile avaient été revendiquées par Daech. Cinq personnes ont été blessées à la hache dans un train près de Wurtzbourg, et 15 autres dans un attentat à la bombe devant un bar d’Ansbach. Les deux assaillants ont été tués.

Tensions ethniques

Ces attaques ont fait monter les tensions ethniques dans un pays qui a accueilli l’an dernier 890 000 réfugiés. Des groupes d’extrême-droite et un parti nationaliste n’ont d’ailleurs pas tardé à accuser la chancelière Angela Merkel d’être en quelque sorte responsable de ce qui était arrivé lundi soir. «Sous le couvert de l’aide humanitaire, Merkel a complètement abandonné notre sécurité intérieure», a écrit Frauke Petry, coprésidente du parti d’extrême-droite Alternative pour l’Allemagne.

Dans une allocution télévisée, la chancelière Merkel a admis qu’il serait particulièrement difficile pour les Allemands «de constater que l’auteur de ce geste avait demandé protection et asile en Allemagne».

«Cela rendrait malade les très nombreux Allemands qui sont venus en aide aux réfugiés chaque jour, et tous ceux qui ont vraiment besoin de notre soutien, et qui font un effort réel pour s’intégrer dans notre pays», a-t-elle dit.

«Nous avons perdu hier 12 personnes qui avaient hâte à Noël, qui avaient conçu des projets pour les Fêtes. Leur vie a été ravie par un acte sordide et incompréhensible», a-t-elle ajouté.

À Londres, la police a annoncé mardi qu’elle fermera certaines rues autour du palais de Buckingham lors de la cérémonie du changement de la garde, très prisée des touristes. Les autorités ont indiqué que cette mesure était déjà planifiée mais que sa mise en oeuvre avait été accélérée à la suite de l’attentat de Berlin. Selon la police, cette mesure n’est pas liée à une menace particulière contre des cibles britanniques.