TULTEPEC, Mexique — Au moins 29 personnes ont perdu la vie dans une explosion survenue dans un marché de feux d’artifice situé près de la ville de Mexico.

Le procureur en chef de l’État de Mexico, Alejandro Gomez, a indiqué dans une allocution à la télévision locale que le bilan s’élèvait à 26 morts et qu’au moins 72 personnes ont été blessées.

Trois autres personnes ont toutefois succombé à leurs blessures après avoir été hospitalisées, a plus tard affirmé le gouverneur de l’État de Mexico, Eruviel Avila.

L’explosion est survenue dans le marché à aire ouverte San Pablito, à Tultepec, dans l’État de Mexico, en après-midi. Les lieux étaient bondés de citoyens qui faisaient des emplettes en vue des festivités à venir.

Parmi les blessés, certains ont le corps brûlé à 90 pour cent, a précisé le secrétaire de la santé de l’État de Mexico, Cesar Nomar Gomez Monge. Dix enfants ont été hospitalisés à la suite de l’incident, a-t-il ajouté.

Des incendies et déflagrations similaires avaient aussi détruit les étalages et les kiosques du même marché en 2005 et en 2006. Le marché qui a été en proie aux flammes est le plus reconnu en matière de feux d’artifice au nord de la capitale mexicaine.

La cause de l’accident n’a pas été identifiée, ont fait savoir les autorités. Le maire de Tultepec, Armando Portuguez Fuentes, a fait savoir que les étalages été particulièrement remplies, mardi, puisque la demande est forte au Mexique, à l’approche de Noël, pour les pétards et les fusées.

Le président mexicain Enrique Peña Nieto a offert ses condoléances aux familles des victimes a souhaité un prompt rétablissement aux blessés par le biais de Twitter.

Crescencia Francisco Garcia, une résidante de Mexico âgée de 41 ans qui était au marché San Pablito en compagnie de plusieurs membres de sa famille lorsque l’explosion s’est produite, a indiqué avoir entendu les premières déflagrations vers 14h30. Elle estime qu’une centaine de personnes étaient également présentes.

«Moi et les autres autour sommes tous partis en courant», a-t-elle raconté.

Ce n’est que plus tard qu’elle a été en mesure de retrouver sa fille, ses trois petits-enfants et son beau-fils qui attendaient dans une voiture située à l’intérieur du périmètre de sécurité.

La Croix-Rouge mexicaine a indiqué avoir dépêché 10 ambulances et 50 ambulanciers sur les lieux.

Quelques maisons avoisinantes au marché ont été endommagées, a rapporté le coordonnateur de l’agence nationale de protection civile, Luis Felipe Puente, en entrevue à la chaîne télévisée Milenio.

Il a du même souffle appelé les citoyens à éviter de s’aventure dans un périmètre de cinq kilomètres autour du marché pour éviter de perturber le travail des services d’urgence.

Au Mexique, nombreux sont ceux qui célèbrent les Fêtes — incluant Noël et le jour de l’an — au moyen de pétards bruyants.