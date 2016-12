WASHINGTON — L’ancienne directrice de campagne de Donald Trump, Kellyanne Conway, travaillera à la Maison-Blanche, où elle sera conseillère du président.

L’annonce a été faite jeudi matin par l’équipe de transition du président désigné.

Kellyanne Conway a été la troisième directrice de campagne de M. Trump et elle a joué un rôle important dans sa victoire, le 8 novembre dernier.

Mme Conway est une figure connue des émissions de nouvelles à la télévision, où elle souvent invitée pour expliquer les décisions — et les déclarations — de son patron.

Kellyanne Conway avait déjà dit qu’elle avait prévu déménager avec sa famille à Washington pour aider Donald Trump, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’administration.

Mme Conway travaillera avec les dirigeants de la Maison-Blanche et son rôle sera de «transmettre les messages efficacement et d’exécuter les priorités législatives et les actions de l’administration», a expliqué l’équipe de transition de M. Trump.