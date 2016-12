NEW YORK — Le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, participera à une dernière cérémonie avant de mettre fin à son règne de dix ans à la tête de l’organisation mondiale.

Les organisateurs des célébrations du Nouvel An sur Time Square, à New York, ont annoncé lundi que ce sera M. Ban qui appuiera sur le bouton de la boule de cristal Waterford pour débuter le décompte de 60 secondes avant le Nouvel An.

L’homme d’État sud-coréen était devenu le huitième secrétaire général des Nations unies en octobre 2006. Le 31 décembre prochain sera sa dernière journée en poste.

Le Portugais Antonio Guterres prendra le relais le 1er janvier.

Tim Tompkins, le président de la Time Square Alliance, a vanté l’héritage de M. Ban, qui a «rassemblé les peuples et les pays, appuyé les efforts pour aider les réfugiés et qui s’est opposé à la guerre».

Des centaines de milliers de personnes devraient se rendre dans le célèbre quartier de Manhattan pour les célébrations du Nouvel An, samedi prochain.