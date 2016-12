BEYROUTH — La Russie et la Turquie ont conclu un accord sur un plan de cessez-le-feu visant l’ensemble du territoire de la Syrie où des combats ont lieu entre les forces gouvernementales syriennes et des groupes d’opposition, mais un certain nombre de groupes rebelles ont affirmé qu’ils n’accepteraient aucune entente tant qu’ils n’obtiendraient pas davantage de détails.

Toute tentative d’appliquer un cessez-le-feu à l’échelle nationale en Syrie a jusqu’ici été un échec. Le réchauffement récent des relations entre la Russie et la Turquie, qui offrent un appui crucial à des parties opposées dans ce conflit, pourrait permettre de changer la donne, mais les obstacles demeurent importants.

Les ministres des Affaires étrangères de la Turquie, de la Russie et de l’Iran se sont rencontrés à Moscou, la semaine dernière, pour des discussions sur la Syrie auxquelles n’avaient été conviés aucun Syrien, ce qui indique que les ministres préféraient s’entretenir avec de grandes puissances ayant des intérêts dans le conflit plutôt qu’en arriver à une entente entre le gouvernement et les groupes d’oppositions locaux.

Un représentant de l’une des factions a confirmé à l’Associated Press que les dirigeants russes et turcs débattaient d’une proposition de cessez-le-feu qui s’appliquerait à toute la Syrie. Il a parlé sous le couvert de l’anonymat parce que les négociations étaient toujours en cours.

Le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré plus tard, mercredi, que son ambassade dans la capitale syrienne de Damas avait été ciblée par des tirs de mortier, blâmant des «extrémistes» opposés à une entente de paix pour l’attaque.

L’agence turque Anadolu a indiqué mercredi matin qu’Ankara et Moscou en étaient arrivés à une entente, et les médias turcs ont cité le ministre des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu, qui aurait déclaré que l’on était «près» d’une solution politique et d’un cessez-le-feu durables en Syrie. Aucun autre détail n’a été révélé et aucune confirmation officielle n’a été donnée.