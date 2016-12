Le Bureau des études géologiques des États-Unis rapporte un séisme de magnitude 6,2 dans une région de l’Est de l’Indonésie.

L’agence fédérale affirme que le tremblement de terre s’est produit à 6h30 vendredi dans la région de Sumbaya. L’épicentre a été situé à environ 30 kilomètres au sud de Tolotangga.

Selon l’agence, le séisme s’est produit à une profondeur de 72 kilomètres.

Un résidant a déclaré à L’Associated Press qu’il n’y a pas de rapports de dommages. Aucun avertissement de tsunami n’a été lancé.

Le 7 décembre, la province Indonésienne d’Aceh a été frappée par un tremblement de terre de magnitude 6,5 qui a tué plus de 100 personnes.

Le plus grand archipel du monde, l’Indonésie, est sujet aux séismes en raison de sa localisation dans la ceinture de feu du Pacifique, une zone d’activité volcanique et tectonique intense. Un séisme et un tsunami en 2004 ont causé la mort de 230 000 personnes dans une douzaine de pays, la majorité d’entre elles à Aceh.