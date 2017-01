JÉRUSALEM — Les policiers israéliens interrogeaient lundi le premier ministre Benyamin Nétanyahou concernant des allégations de corruption, selon ce que rapporte la presse locale.

Un écran noir avait été placé lundi devant la résidence officielle de M. Nétanyahou, probablement en prévision de la visite des enquêteurs et pour obstruer la vue des caméras des journalistes.

Des voitures de police sont arrivées sur place plus tard, mais les policiers ne sont pas adressés aux médias.

M. Nétanyahou affirme que les affirmations selon lesquelles il aurait accepté des cadeaux de deux hommes d’affaires sont «sans fondements». Prenant la parole lors d’une rencontre du Likoud, sa formation politique, il a de nouveau nié lundi après-midi avoir quoi que ce soit à se reprocher.

«Nous suivons les informations dans les médias, et nous entendons les célébrations et nous constatons l’ambiance dans les studios de télévision et les couloirs de l’opposition, mais j’aimerais leur dire, mettez fin aux réjouissances, et ne vous empressez pas trop, a-t-il dit. Il n’y aura rien, parce qu’il n’y a rien.»

La chaîne de télévision israélienne Channel 2 rapporte que M. Nétanyahou a accepté des «faveurs» d’hommes d’affaires en Israël et à l’étranger, et qu’il se retrouve au coeur d’une deuxième enquête qui porte sur des membres de sa famille. La chaîne ajoute qu’une enquête criminelle est attendue la semaine prochaine.

Le ministère israélien de la Justice et la police ont refusé de commenter.

Un député de l’opposition, Erel Margalit, a lancé une campagne pour que M. Nétanyahou fasse l’objet d’une enquête afin de déterminer si des bienfaiteurs importants lui ont illicitement transféré des fonds à des fins personnelles.

D’autres informations indiquent que l’avocat personnel de M. Nétanyahou a représenté une firme allemande qui a participé à la vente à Israël de sous-marins valant 1,5 milliard $ US.