DUBAÏ, Émirats arabes unis — Dubaï, où on retrouve déjà le plus haut gratte-ciel du monde, construira maintenant une marina de 1400 places et un phare de 135 mètres le long de sa côte.

Le cheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum en a fait l’annonce lundi, au port de Dubaï.

La marina aura une superficie de plus de 1,86 million de mètres carrés; elle sera notamment en mesure d’accueillir des navires de croisière et des cargos. Le projet inclut le phare de 135 mètres.

La marina sera construite entre le quartier résidentiel de Jumeirah Beach et l’archipel artificiel de Palm Jumeirah par Meraas, un promoteur immobilier appuyé par le cheik.

Aucun coût n’a été rendu public.

Dubaï est le coeur commercial des Émirats arabes unis, un pays producteur de pétrole qui a pourtant été frappé de plein fouet par le plongeon du brut au cours des derniers mois.