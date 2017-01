MIAMI — Le mauvais temps qui a frappé le sud-est des États-Unis au cours des derniers jours a fait au moins cinq morts.

Au moins quatre personnes ont été tuées quand une tornade a possiblement balayé le sud-est de l’Alabama et le sud-ouest de la Géorgie. Des experts visiteront la ville de Rehobeth, en Alabama, au cours des prochaines heures pour déterminer si une tornade est bel et bien responsable des dégâts et des pertes de vie.

Les quatre victimes ont perdu la vie quand un arbre a écrasé leur maison mobile lundi soir.

Les météorologues tenteront aussi de déterminer si des tornades ont touché terre près des villes de Bainbridge et d’Albany, dans le sud-ouest de la Géorgie.

Les experts ne savent pas encore s’il s’agit d’une seule ou de plusieurs tornades.

En Floride, les autorités ont retrouvé le corps d’un homme de 70 ans qui s’est noyé dans la région surnommée «panhandle». La voiture partiellement submergée de la victime a été retrouvée près de la rivière Shoal, à Mossy Head, et son corps flottait à proximité.

Certains secteurs du sud ont reçu plus de 20 centimètres de pluie depuis samedi, et d’autres précipitations sont attendues au cours des prochaines heures.

Des dégâts matériels allant de légers à modérés sont rapportés en Louisiane, au Mississippi et au Texas, notamment dans la région de Houston. Des dizaines de milliers de personnes ont été privées d’électricité en Louisiane et au Mississippi.