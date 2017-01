CORCORAN, Calif. — Le tristement célèbre tueur en série Charles Manson est toujours vivant, assurent les autorités carcérales californiennes, qui refusent par contre de confirmer que l’homme de 82 ans a été transféré à l’hôpital.

Le site TMZ et le quotidien Los Angeles Times rapportaient mardi que Manson avait été hospitalisé. TMZ précisait qu’il avait été transporté vers un centre médical de Bakersfield, à environ 100 kilomètres au nord de la prison de Corcoran où il est détenu.

Tard mardi soir, trois camionnettes du Département des services correctionnels et de réinsertion de la Californie étaient garées devant l’hôpital Mercy Downtown de Bakersfield, où des prisonniers de l’État ont déjà été soignés.

Une porte-parole du département, Terry Thornton, a refusé de confirmer ou d’infirmer que Manson avait été hospitalisé. Elle a toutefois affirmé que Manson est toujours assigné à la prison de Corcoran, mais elle a refusé de préciser s’il s’y trouve présentement, invoquant des protocoles de sécurité.

Elle a ajouté que des lois en matière de protection de la vie privée lui interdisent de parler de l’état de santé d’un détenu.

Manson a été reconnu coupable d’avoir orchestré le meurtre de l’actrice Sharon Tate, en 1969, alors qu’elle était enceinte, ainsi que d’avoir planifié six autres meurtres.

Manson et trois de ses acolytes — Susan Atkins, Patricia Krenwinkel et Leslie Van Houten — ont été reconnus coupables de meurtre et condamnés à mort. Ils ont échappé à la peine capitale quand la Cour suprême des États-Unis a suspendu la peine de mort en 1972.