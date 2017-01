PORT-AU-PRINCE, Haïti — Des centaines de milliers de personnes sont à risque de malnutrition dans le sud d’Haïti, trois mois après que la région ait été dévastée par l’ouragan Matthew, a prévenu mercredi Oxfam.

L’organisation humanitaire explique qu’on s’attend à des récoltes «très mauvaises» au cours des deux prochains mois dans la péninsule sud du pays, en raison des lourdes pertes infligées par la tempête.

Matthew a anéanti 80 pour cent des récoltes et la plus grande partie du bétail dans les secteurs les plus durement touchés de cette région considérée comme le grenier d’Haïti.

Le rapport dévoilé mercredi révèle que l’ONU a recueilli seulement 38 pour cent des 139 millions $ US dont elle a besoin pour venir en aide aux victimes de Matthew.

L’ouragan de catégorie 4 a touché terre près de Les Anglais le 4 octobre, avant d’aller frapper Cuba et les Bahamas.