Au lendemain de la fusillade qui a fait cinq morts et six blessés, l’aéroport de Fort Lauderdale, en Floride, reprend peu à peu ses activités normales, samedi.

Air Canada, qui occupe avec Delta Airlines le terminal 2 où s’est déroulé la fusillade, a annoncé que ses vols reprendront en soirée. Le vol 1606 en provenance de Montréal est notamment attendu à 20h25.

Les vols vers le Canada reprendront également ce soir.

«Air Canada tente actuellement de trouver de nouveaux vols pour ses clients, au fur et à mesure que la situation se rétablit, et remercie ces derniers de leur patience tandis que la situation évolue», peut-on lire sur le site web de la compagnie aérienne.

Air Canada prévoit également ajouter des vols et utiliser de plus gros appareils au départ et en direction de l’aéroport de Miami.