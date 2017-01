Le «Pioneer Cabin tree» dans le «Calaveras Big Trees State Park», un arbre vieux de plusieurs siècles, n’a pas survécu à une tempête qui a frappé la Californie dimanche.

Le tronc de cet arbre, aussi appelé «tunnel tree», avait été creusé il y a plus de cent ans pour permettre aux nombreux touristes du parc de passer à travers le géant le bois, soit à pied, ou avec une petite voiture.

On estimait l’âge de l’arbre, d’un diamètre de près de 10 mètres, à plus de 1000 ans. Sa hauteur exacte n’était pas connue, mais il s’agissait d’un géant, comme de nombreux autres arbres dans ce parc mesurant plus 80 mètres.

«Nous avons perdu un vieil ami», a indiqué sur Facebook un volontaire du parc, Jim Allday.

Une forte tempête a touché la Californie dimanche, causant des inondations et des glissements de terrain. De nombreuses résidences ont également été privées d’électricité.

Une photo d’archives du Pioneer Cabin Tree.