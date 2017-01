PÉKIN, Chine — Le président chinois Xi Jinping participera au Forum économique mondial de Davos la semaine prochaine, devenant ainsi le premier leader chinois à s’y rendre.

M. Xi participera au forum le 17 janvier dans le cadre d’une visite officielle en Suisse, a indiqué mardi un porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

La Chine cherche actuellement à augmenter son influence sur la scène mondiale, alors qu’elle se présente comme une source de stabilité, une partisane de la globalisation et une adversaire du protectionnisme.

Le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré le mois dernier que la Chine entend jouer un rôle de premier plan sur l’échiquier mondial.

M. Xi a promis de rendre la deuxième économie de la planète encore plus compétitive et productive en accordant plus de place aux forces du marché, mais les réformistes reprochent à Pékin de ne pas faire assez pour réduire la position de force des entreprises publiques. Les compagnies étrangères affirment que les dirigeants chinois essaient de les chasser de domaines prometteurs comme celui de la technologie.

Le porte-parole Lu Kang a dit que M. Xi profitera de sa visite en Chine, du 15 au 18 janvier, pour visiter le siège des Nations unies et de l’Organisation mondiale de la Santé à Genève, ainsi que le siège du Comité international olympique à Lausanne.