L’entrée en fonction de Donald Trump, le Brexit, l’éclipse solaire totale, les changements climatiques… Si 2016 a été une année riche en événements en tout genre, 2017 promet également d’être occupée sur le plan international. De nombreux dossiers laissés en suspens l’an passé feront leur retour dans l’actualité en 2017.

20 janvier: Donald Trump sera assermenté

Le 20 janvier, le président américain Barack Obama donnera les clés de la Maison-Blanche au 45e président désigné Donald Trump. Cette date marquera le début de son mandat de quatre ans dans le Bureau ovale avec à ses côtés Mike Pence comme vice-président. Les commentaires et les projets du républicain qui avaient fait les manchettes en 2016 continueront de faire l’actualité cette année.

31 mars: le Royaume-Uni divorcera de l’Union européenne

Le divorce entre le Royaume-Uni et l’Union européenne (UE) devrait être officiel le 31 mars. Le 7 décembre, la première ministre britannique Theresa May a réussi à faire voter le Parlement en faveur de son calendrier pour déclencher la séparation du pays d’avec l’UE (le Brexit) à la fin de mars; 448 députés sur 650 ont voté pour la motion et 75, contre. Mme May devra toutefois dévoiler sa stratégie d’ici là. Selon l’article 50 du traité de Lisbonne, un plan en cinq points doit être suivi pour qu’un pays puisse divorcer de l’UE.

5 mai: Google Street View fêtera ses 10 ans

Le 5 mai, ça fera une décennie que roule cette technologie créée par Google. Ce service permet d’avoir des vues panoramiques à partir de rues partout dans le monde. Si on ne pouvait voir que de quelques endroits des États-Unis au moment de son lancement, Google Street View est maintenant presque partout sur la planète.

Juillet: fin de l’état d’urgence en France

Le nouveau premier ministre français Bernard Cazeneuve a fait prolonger l’état d’urgence jusqu’en juillet 2017. En vigueur depuis novembre 2015, à la suite des attentats de Paris qui ont fait 130 victimes, l’état d’urgence a ainsi été prolongé pour la cinquième fois. Il s’agit vraisemblablement de la dernière prolongation puisque la menace terroriste et les activités du groupe armé État islamique ont diminué dans le pays.

21 août: éclipse solaire totale

Le 21 août, la Lune passera devant le Soleil pour donner lieu à une éclipse solaire totale. Elle sera visible du sud de l’océan Pacifique à l’est de la Nouvelle-Zélande et jusqu’à la région de Coquimbo au Chili ainsi qu’en Argentine au coucher du soleil avec un maximum de visibilité de 4 minutes et 32 secondes depuis l’océan Pacifique. Elle sera également visible partout au Canada. Selon la NASA, l’éclipse débutera à 10h15, heure du Pacifique. La prochaine éclipse totale aura lieu le 2 juillet 2019.

Septembre: Apple sortira son iPhone 8

Au début du mois de septembre, Apple devrait sortir une nouvelle version de son téléphone intelligent iPhone, qui a célébré hier on 10e anniversaire. Des rumeurs laissent entendre que le téléphone sera encore plus grand et qu’il sera doté d’une recharge sans fil et d’un nouvel affichage basé sur la technologie DELO (diode électrolumininescente organique).

Septembre: la Catalogne devrait tenir un référendum

Le président séparatiste de la Catalogne Carles Puigdemont a promis d’organiser un nouveau référendum sur l’indépendance en septembre 2017. Cette décision est susceptible d’inquiéter Madrid alors que le pays est en proie à une profonde crise politique.

Novembre: la COP23 se tiendra à Bonn

Du 6 au 17 novembre, la 23e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (la COP23) sera organisée par les îles Fidji, mais aura lieu à Bonn, en Allemagne. Des délégués de partout dans le monde se rencontreront pour discuter des récents accomplissements dans la lutte aux changements climatiques et des moyens pour résoudre ce problème.

Qui sera au cœur de l’actualité en 2017?

Angela Merkel

La chancelière allemande sera encore sous les projecteurs en 2017, puisqu’elle briguera un quatrième mandat. Toutefois, cette campagne s’annonce particulièrement difficile. Mme Merkel entend défendre les principes démocratiques face à la montée de Donald Trump et des dirigeants d’extrême droite dans toute l’Europe.

Vladimir Poutine

Omniprésent en 2016, Vladimir Poutine devrait continuer à faire les manchettes en 2017. La guerre en Syrie, dans laquelle la Russie appuie le régime du président Bashar el-Assad, devrait se poursuivre. Et, il y a de fortes chances que la collaboration entre le dirigeant russe et le président désigné Donald Trump, soit meilleure qu’avec Barack Obama.

Raúl Castro

Le président cubain, qui a perdu en 2016 son frère Fidel, devrait apparaître dans les nouvelles cette année. Raúl Castro a déjà affronté le magnat de l’immobilier Donald Trump, qui a évoqué la possibilité de mettre à mal certaines des réalisations de rétablissement des relations entre les deux pays effectuées par son prédécesseur Barack Obama.

François Fillon

La France se rendra aux urnes en 2017 pour élire son prochain président. Le premier tour débutera le 23 avril. Les plus récents sondages donnent le candidat des républicains François Fillon gagnant, mais il devra faire face à la candidate du Front national Marine Le Pen, qui bénéficie également du soutien de la population.

Le pape François

Le souverain pontife envisage de déclarer 2017 «Année des annulations de mariage». Des rumeurs veulent que les «ministres de la miséricorde» qui œuvraient en 2016, «Année de la miséricorde», soient rebaptisés «ministres de l’invalidité du mariage». Ils auraient ainsi les pleins pouvoirs pour annuler les mariages.