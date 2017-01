MIAMI — Créé il y a 146 ans, le célèbre cirque américain Ringling Brothers-Barnum and Bailey cessera ses activités en mai prochain.

Les propriétaires du cirque dont la devise était «Le plus grand show sur Terre» (The Greatest Show on Earth) ont annoncé la nouvelle aux 500 employés des deux équipes de tournée samedi soir après des spectacles à Orlando et Miami, en Floride.

Ils ont indiqué que la décision était imputable à plusieurs facteurs, dont la baisse des assistances, les coûts d’opération élevés, et sa longue bataille judiciaire contre les groupes de défense des droits des animaux.

Le cirque donnera 30 spectacles d’ici sa fermeture définitive. Le dernier tour de piste aura lieu le 21 mai au Colisée Nassau de Uniondale, en banlieue de New York.

Le cirque a vu le jour au Wisconsin, grâce à son fondateur Phineas Taylor Barnum. Parmi les numéros figurait celui des cinq «Ringling brothers», des jongleurs.

Il a été acquis dans les années 1960 par Kenneth Feld et sa famille.