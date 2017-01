NEW YORK — Le président désigné des États-Unis, Donald Trump, prendra officiellement le pouvoir vendredi, sur fond de relations tendues avec trois des plus grandes puissances de la planète — l’Allemagne, la Chine et même la Russie.

M. Trump a déclaré, lors d’une entrevue accordée dimanche aux quotidiens allemand Bild et britannique The Times of London, que l’OTAN est une institution «désuète», avant de prévenir que les constructeurs automobiles allemands qui iraient s’installer au Mexique pour ensuite exporter leurs voitures vers les États-Unis pourraient être assujettis à des tarifs douaniers pouvant atteindre 35 pour cent.

Le vice-chancelier allemand et ministre de l’Économie Sigmar Gabriel a répliqué qu’une telle mesure ne pourrait que nuire à l’industrie automobile américaine. Il a ensuite lancé que l’Allemagne n’est pas «faible et inférieure».

M. Trump a spécifiquement ciblé BMW lors de son entrevue, puisque le constructeur allemand planifie de construire une usine au Mexique pour ensuite exporter ses voitures vers les États-Unis. Quand on lui fait remarquer qu’il y a plus de voitures allemandes sur les routes américaines que de voitures américaines sur les routes allemandes, M. Gabriel rétorque que «les États-Unis devraient construire de meilleures voitures».

BMW a annoncé lundi qu’elle a toujours l’intention d’assembler ses voitures au Mexique.

Concernant l’OTAN, M. Trump a déclaré que l’Alliance est «désuète» puisqu’elle ne fait rien pour contrer le terrorisme. Il a ensuite répété que, selon lui, les membres de l’OTAN ne paient pas leur juste part. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Frank Walter Steinmeier, qui était à Bruxelles pour rencontrer le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg, a déclaré que les propos du président désigné suscitent «la stupéfaction» parmi les membres de l’Alliance.

Par ailleurs, le ministère chinois des Affaires étrangères a réitéré lundi que la politique de la «Chine unique» en ce qui concerne Taïwan n’est pas négociable. M. Trump a déclaré au quotidien Wall Street Journal, vendredi, que tout est négociable, y compris «la Chine unique».

Enfin, Moscou a réservé un accueil glacial aux propos de M. Trump, qui a suggéré au Times of London que les sanctions à l’endroit de la Russie pourraient être annulées en échange d’un accord sur l’armement nucléaire. Un représentant du Kremlin a prévenu que Moscou ne tient pas à voir disparaître ces sanctions au point de sacrifier une partie de sa sécurité.

Les États-Unis et l’Union européenne ont imposé de multiples sanctions à la Russie après son annexion de la Crimée et en raison de son interférence dans le conflit dans l’est de l’Ukraine.