MOSSOUL, Irak — De violents combats ont éclaté lundi dans deux quartiers de l’est de Mossoul, entre les militants de Daech (le groupe armé État islamique) et les forces spéciales irakiennes qui continuent à s’approcher du fleuve Tigre qui scinde la ville en deux.

Les forces irakiennes s’étaient emparées la semaine dernière du campus de l’université de Mossoul.

Le major général irakien Sami al-Aridi a dit que ses hommes sont entrés dans les quartiers de Shurta et d’Andalus tôt lundi matin, mais que leurs progrès sont ralentis par la résistance acharnée des djihadistes.

Ces quartiers comptent parmi les derniers qui séparent encore les secteurs gouvernementaux dans l’est de Mossoul du fleuve Tigre.

Dans le quartier d’Andalus, des bouteurs ont écarté des obstacles pour permettre à un long convoi de blindés noirs d’avancer. Des résidants ont révélé que les djihadistes ont pris la fuite une heure seulement avant le début de l’offensive.

Les militants de Daech ont lancé six voitures piégées contre les forces irakiennes, mais les véhicules n’étaient pas blindés et ont donc été facilement neutralisés par des tirs de chars. Un kamikaze a toutefois réussi à frapper un convoi, endommageant lourdement un blindé et fracassant les fenêtres d’un quartier résidentiel.

Des images diffusées en direct par la chaîne Iraqiya TV montrent une épaisse fumée grise qui s’élève dans le ciel et des blindés qui circulent devant des immeubles calcinés, pendant qu’on entend au loin des explosions et des tirs.

Le général al-Aridi a prédit que ses hommes auront rejoint d’ici quelques jours les derniers ponts qui enjambent le Tigre.

Les forces irakiennes disent contrôler la quasi-totalité de la portion orientale de la ville.