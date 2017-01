L’année 2017 a débuté avec une augmentation des prix du pétrole. Métro a enquêté afin de découvrir l’origine de cette hausse et l’évolution des prix dans les prochains mois.

Lors d’une rencontre en novembre dernier, les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) ont décidé de réduire leur production quotidienne de 1,2 million de barils, pour arriver à un plancher de 32,5 millions de barils par jour. L’impact de cet accord se fait sentir depuis les premiers jours de l’année.

Par exemple, aux États-Unis, le prix du gallon d’essence a atteint 2,34$US (3,07$), un sommet depuis deux ans selon l’American Automobile Association (AAA). L’automobiliste moyen paie donc 0,34$US (0,44$) de plus le gallon qu’à la même date l’an dernier. Selon l’AAA, cette augmentation est directement attribuable à la décision de l’OPEP.

La hausse des prix a aussi été ressentie au Mexique, mais pour d’autres raisons. Une augmentation de 0,20$US (0,26$) a été décidée par l’administration du président Enrique Peña Nieto comme préambule à la libéralisation du marché de l’essence, dans un pays où le secteur énergétique était autrefois sous le contrôle de l’État. Cette décision a provoqué des manifestations monstres et le blocage de plusieurs autoroutes partout au pays, et a parfois engendré des affrontements violents avec les policiers. Plusieurs personnes ont perdu la vie.

L’économie mexicaine ris­que d’en prendre pour son rhume puisque les économistes prévoient d’autres hausses des prix d’ici la fin de l’année, lorsque l’État se sera complètement retiré du secteur. «Je m’attends à de grandes augmentations de prix qui entraîneront des difficultés importantes pour l’économie mexicaine», pense Fabio Barbosa Cano, expert en énergie à l’Institut de recherche économique de l’Université nationale autonome du Mexique.

Les analystes prévoient que le coût élevé du pétrole aura un impact sur le prix de la nourriture, des biens de consommation, du transport et des autres sources d’énergie. «Les biens de base vont coûter plus cher, par exemple le riz, les tortillas, le transport en commun. Le prix de l’électricité devrait monter également», explique Miguel Marmolejo, spécialiste des lois de l’énergie au sein du Conseil national mexicain des sciences et de la technologie.

Selon plusieurs experts, le prix du pétrole va continuer de monter, et l’époque de l’essence à bas prix est bel et bien révolue. D’autres croient qu’il est trop tôt pour faire des prédictions, puisque le prix à la pompe dépend de beaucoup d’autres facteurs. «Avec autant de facteurs en jeu, il est difficile de se prononcer définitivement pour 2017», soutient Edgar van der Meer, analyste pour NRG Expert.

«L’incertitude politique au sein de grandes économies comme les États-Unis [l’arrivée de l’administration Trump] et le Royaume-Uni [les conséquences du Brexit] peut avoir un impact sur le prix du pétrole et sur les marchés financiers. L’instabilité politique pourrait avoir des conséquences jusqu’au prix à la pompe.»

1,93$ Le prix du pétrole le plus élevé enregistré dans le monde au cours de la première semaine de l’année était de 1,93$ le litre à Hong Kong.

***

La hausse expliquée

Métro s’est entretenu avec Edgar van der Meer, analyste pour NRG Expert.

Pourquoi le prix de l’essence augmente-t-il partout?

Le prix des carburants est lié au prix du pétrole. Depuis la décision de l’OPEP de réduire sa production, nous avons observé une hausse du prix de l’essence en raison de la diminution des réserves de pétrole brut à l’échelle mondiale. Il faut parfois un certain temps pour que ces bouleversements se rendent jusqu’au consommateur. Les pétrolières et les détaillants ont cependant augmenté les prix rapidement.

Y a-t-il d’autres facteurs qui entrent en ligne de compte?

Le pétrole s’échange en dollars américains, alors la variation des monnaies locales peut aussi avoir un impact sur le prix que paie le consommateur lorsqu’il fait le plein.

Existe-t-il des mécanismes de stabilisation?

Lorsque les prix étaient bas, plusieurs pays ont choisi de maintenir leur production et de stocker du pétrole brut en prévision d’une augmentation future. Cela agit comme un mécanisme de stabilisation. Lorsque le marché est volatile, les producteurs ont tendance à monter les prix ou à retarder les baisses dans le but de réduire leurs pertes.

Comment gérer le problème des prix élevés?

Ce n’est pas notre mandat de conseiller les consommateurs ou les gouvernements quant à ces développements, mais les politiques internes sur la taxation et l’approvisionnement, ainsi que plusieurs autres facteurs, ont une influence sur les prix. Les gouvernements peuvent et vont emprunter diverses approches pour tenter de concilier les intérêts de tous.

Les carburants alternatifs sont-ils une solution?

Les carburants alternatifs feront partie de la solution lorsqu’ils seront accessibles à bas prix. En ce moment, ils sont de plus en plus rentables et populaires, ce qui va aider à garder les prix bas. Dmitry Belyaev, MWN

***

Cinq solutions de rechange au pétrole

Éthanol

Aux États-Unis, l’éthanol, l’alcool utilisé pour produire de la bière, est obtenu à partir du maïs. Les voitures qui roulent à l’essence peuvent aussi utiliser un mélange renfermant 10% d’éthanol. Toutefois, pour pouvoir totalement en dépendre, des changements majeurs sur les moteurs de voiture doivent être effectués.

Matières fécales

Des scientifiques du Pacific Northwest National Laboratory aux États-Unis ont réussi à créer un carburant bio à partir de déchets humains qui peut servir pour les voitures. Le gouvernement a investi 7M$US afin de soutenir le projet. Cependant, les émissions de carbone de ce carburant sont dangereuses pour l’environnement.

Eau

Grâce à l’électrolyse, le moteur à eau est capable de séparer l’hydrogène de l’oxygène contenu dans les molécules de H2O et de n’utiliser que l’hydrogène pour générer de l’énergie. Toutefois, ce processus nécessite plus d’énergie qu’il en génère. C’est pourquoi les véhicules alimentés d’eau sont dotés d’une batterie électrique.

Électricité

Si, à ses débuts, la voiture était électrique, le manque de puissance et d’autonomie a incité les fabricants à construire des moteurs à essence. Cependant, l’évolution de la technologie a permis de créer des voitures 100% électriques, comme la Tesla qui, avec une seule charge, a une autonomie de 400 km.

Gaz naturel

Déjà adopté par plusieurs pays, le gaz naturel existe sous forme liquide ou gazeuse. Dans certains pays, comme l’Argentine, plus de 20% des véhicules roulent au gaz naturel. Celui-ci offre une meilleure efficacité et a été déclaré, en 1995, la solution de rechange offrant les meilleures options de développement.