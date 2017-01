WASHINGTON — L’incertitude engendrée par l’arrivée au pouvoir de l’équipe de Donald Trump aux États-Unis rend difficile toute prédiction quant à la performance de l’économie mondiale cette année, a dit lundi le Fonds monétaire international.

Le FMI prédit néanmoins que l’économie canadienne s’améliorera de 1,9 pour cent en 2017 et de 2 pour cent en 2018, comparativement à la croissance de 1,9 pour cent qui avait précédemment été prédite pour les deux années.

Le Canada devrait afficher la deuxième croissance la plus robuste au sein du G7, devançant le Japon et les quatre membres européens.

Le FMI croit que le Canada ne sera coiffé au sein du G7 que par les États-Unis et leur croissance de 2,3 pour cent cette année et de 2,7 pour cent l’an prochain. Le FMI prédisait auparavant une croissance de 2,2 pour cent en 2017 et de 2,1 pour cent en 2018 au sud de la frontière.

Le FMI a revu à la hausse les prédictions formulées en octobre en raison d’une activité plus robuste que prévu pendant le deuxième semestre de 2016 et des mesures de relance attendues à Washington.

Le FMI a toutefois abaissé ses prévisions pour de grandes économies en développement, notamment celles de l’Inde, du Brésil et du Mexique.

Le FMI attend toujours une croissance de l’économie mondiale de 3,4 pour cent cette année et de 3,6 pour cent en 2018, comparativement à celle de 3,1 pour cent mesurée en 2016.