DUBLIN — Le gouvernement d’unité en Irlande du Nord sera dissous la semaine prochaine pour laisser place à des élections anticipées demandées par le principal parti catholique irlandais de la coalition, a annoncé lundi le secrétaire d’État du territoire britannique.

Le secrétaire d’État James Brokenshire a indiqué que les élections à l’Assemblée d’Irlande du Nord se tiendront le 2 mars, six semaines après la dissolution.

Cette annonce était imminente depuis le refus quelques heures plus tôt par le parti nationaliste irlandais, le Sinn Fein, de pourvoir son poste de plus haut rang dans la coalition constituée il y a près de dix ans avec la principale formation protestante britannique, le Parti unioniste démocrate.

Les partis rivaux font face à des élections potentiellement brutales qui pourraient déterminer si les morceaux de leur gouvernement d’unité — pièce maîtresse de l’accord de paix en Irlande du Nord — peuvent être recollés.

Ce partenariat improbable, formé en vertu des termes de l’«accord du Vendredi saint» en Irlande du Nord en 1998, a permis un calme relatif sur la scène politique à la suite d’une quarantaine d’années d’affrontements ayant fait 3700 morts.

M. Brokenshire a appelé les deux camps à ne pas aggraver leurs relations tendues en s’abstenant de lancer des accusations acerbes durant la campagne.

Le vice-premier ministre Martin McGuinness, principal leader catholique et ancien commandant de l’Armée républicaine irlandaise (IRA), avait affirmé la semaine dernière que sa démission représentait le seul moyen efficace de défier sa partenaire de partage du pouvoir, la première ministre Arlene Foster. M. McGuinness accuse Mme Foster d’ignorer l’opinion publique qui est, selon lui, «indignée avec raison du gaspillage de fonds publics et des allégations de mauvaise conduite et de corruption».

Mme Foster a accusé le Sinn Fein de ne songer qu’à ses «propres ambitions politiques» en forçant une élection qui «met en danger l’avenir de l’Irlande du Nord et sa stabilité».

Le parti de Mme Foster avait décroché 38 des 108 sièges de l’assemblée lors des récentes élections de mai 2016, et le Sinn Fein avait obtenu 29 sièges.