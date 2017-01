WASHINGTON — Des centaines de milliers de personnes sont attendues dans la capitale des États-Unis, vendredi, à l’occasion de l’investiture de Donald Trump, mais difficile de savoir à ce point-ci combien de visiteurs seront là pour célébrer l’événement et combien s’y rendront pour manifester contre le prochain président.

Des responsables estiment que 800 000 à 900 000 personnes seront présentes, vendredi, pour célébrer l’événement traditionnel qui se tient à chaque quatre ans — des festivités qui monopolisent généralement toute la ville de Washington.

Mais le lendemain, des centaines de milliers de manifestants anti-Trump convergeront vers la capitale nationale pour participer à la «Marche des femmes».

Donald Trump a démontré pendant la campagne qu’il pouvait rassembler des foules impressionnantes, mais ses partisans ne semblent pas si nombreux à faire le voyage vers Washington.

Elliott Ferguson, le président du bureau de conventions et de tourisme de Washington, a indiqué qu’avant le jour de l’élection, les hôtels avaient plus d’événements planifiés pour une possible victoire de la démocrate Hillary Clinton. Lorsque M. Trump a finalement gagné, le «niveau d’enthousiasme» et les demandes pour un hôtel n’ont pas atteint les sommets des investitures précédentes, selon lui.

Au lendemain de l’élection, les demandes étaient rares. Après le jour de l’An, l’affluence était plus importante, mais certains hôtels ont dû diminuer leur nombre de nuits minimales de quatre à deux et certains établissements sont seulement occupés à 50 pour cent.

«C’est beaucoup, beaucoup plus lent que quiconque l’aurait anticipé pour un président dans son premier mandat», a-t-il soutenu.

La marche prévue samedi a aidé à augmenter le nombre de réservations, selon M. Ferguson.

Les organisateurs municipaux croient que l’investiture de M. Trump attirera autant de gens que la deuxième investiture du président Obama, en 2013, qui avait réuni plus de 800 000 personnes. En 2009, la cérémonie d’investiture du premier président afro-américain avait attiré plus de 1,8 million de personnes.

La manifestation contre le prochain président devrait pour sa part rassembler environ 200 000 personnes, selon les organisateurs.

Christopher Geldart, responsable de la sécurité intérieure du District de Columbia, croit que ce chiffre sera beaucoup plus élevé. Quelque 1800 autobus se sont inscrits pour se stationner dans la ville, ce qui représenterait près de 100 000 personnes seulement pour ces véhicules. De plus, les trains du transporteur ferroviaire Amtrak sont complets pour cette journée, selon M. Geldart.