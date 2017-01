DAVOS, Suisse — Le président de la Chine, Xi Jinping, a fait un plaidoyer en faveur du libre-échange lors du discours qu’il a prononcé mardi à l’ouverture du Forum économique de Davos, en Suisse.

Il a invité les leaders du monde à rejeter le protectionnisme en soutenant qu’une guerre commerciale ne ferait aucun gagnant.

Dans ses remarques, le président chinois n’a pas fait directement mention de son homologue élu des États-Unis, Donald Trump, qui a fait plusieurs déclarations remettant en cause d’importants accords commerciaux.

Xi Jinping est le premier leader chinois à prendre part au forum de Davos qui regroupe des leaders politiques et d’importantes personnalités du monde des affaires de partout dans le monde.

Plus tôt mardi, Anthony Scaramucci, un conseiller du futur président Trump, a déclaré à l’agence Associated Press que le prochain chef de la Maison Blanche n’était pas isolationniste mais qu’il tenait à des échanges commerciaux à la fois libres et justes.

M.Scaramucci n’a pas voulu dire s’il aurait des entretiens à Davos avec des représentants du gouvernement chinois.