VATICAN — La guerre de mots ne cesse de s’intensifier entre le Vatican et les Chevaliers de Malte.

Dans un communiqué acéré publié mardi, le Saint-Siège annonce clairement son intention d’intervenir pour mettre fin à la querelle intestine qui déchire l’ancien ordre catholique séculaire depuis qu’un de ses dirigeants a été congédié pour avoir autorisé la distribution de condoms.

Le Vatican et les Chevaliers de Malte sont deux entités souveraines, et il est inhabituel de voir un se mêler des affaires internes de l’autre.

Cette querelle exceptionnelle n’est aussi que la plus récente manifestation des frictions entre le pape François et les éléments les plus conservateurs de l’Église catholique, surtout ceux qui accordent la plus grande importance à l’éthique sexuelle et à l’orthodoxie doctrinaire.

Le Vatican a réitéré mardi sa «confiance» envers la commission créée le mois dernier par le pape pour étudier le congédiement du grand chancelier des Chevaliers, Albert von Boeselager. Le Vatican a qualifié le tout de «crise de la direction centrale» des Chevaliers, dont le véritable nom est «L’ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte».

Le patron des Chevaliers, Fra’ Matthew Festing, a suspendu M. Von Boeselager le 8 décembre pour avoir distribué des milliers de condoms à des Birmans pauvres, puisque les enseignements de l’Église interdisent toute contraception artificielle. Le leadership du groupe a estimé qu’il s’agissait d’un scandale grave et déclaré qu’il est «honteux» que M. Von Boeselager ait refusé de démissionner, comme le lui ordonnait M. Festing.

Le pape a assemblé une commission quand M. Von Boeselager a déclaré avoir été informé par M. Festing que le Saint-Siège souhaitait sa démission. Le secrétaire d’État du Vatican nie que cela soit le cas et affirme que le pape désire plutôt que le conflit soit réglé grâce au dialogue.

Le leadership des Chevaliers refuse toutefois de collaborer avec l’enquête du pape, en évoquant leur statut d’entité souveraine en vertu du droit international.

Dans une lettre en date du 14 janvier, M. Festing remet en question la crédibilité de la commission du pape et estime que trois de ses cinq membres sont en «grave conflit d’intérêts» puisqu’ils sont associés à un fonds suisse dans lequel les Chevaliers ont une participation financière. Il n’a pas fourni plus de détails.

Le National Catholic Register rapporte toutefois que trois membres de la commission et M. Von Boeselager trempent dans un legs de 118 millions $ US aux Chevaliers. M. Festing a ordonné une enquête interne dans ce dossier.

La commission est composée d’un Jésuite spécialiste du droit canon, de trois membres des Chevaliers qui seraient des proches de M. Von Boeselager, et de l’ancien ambassadeur du Vatican auprès des Nations unies à Genève.

Le communiqué du Vatican laisse entendre qu’il compte intervenir en fonction des conclusions de la commission. Le leadership des Chevaliers jure obéissance au pape et le Vatican a dit compter «sur la coopération de tous dans cette affaire délicate».