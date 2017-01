LONDRES — Plus de six mois après que les Britanniques aient décidé de claquer la porte de l’Union européenne, la première ministre Theresa May a finalement expliqué comment cela se produira: le Royaume-Uni se séparera «clairement» de l’UE et quittera le marché unique de 500 millions de consommateurs.

Lors de ses commentaires les plus détaillés depuis le vote référendaire du 23 juin, Mme May a déclaré mardi que le Royaume-Uni doit reprendre le contrôle de ses frontières et de ses lois, même si elle demande à l’UE de négocier un accord de libre-échange dont tous tireraient profit.

«Nous ne voulons pas appartenir au marché unique, a-t-elle déclaré lors de ce discours fort attendu. Plutôt, nous souhaitons y avoir l’accès le plus vaste possible par le biais d’une nouvelle entente de libre-échange, audacieuse et ambitieuse.»

Elle a ensuite dit espérer que l’UE ne cédera pas à ceux qui souhaitent plutôt imposer un accord punitif au Royaume-Uni, dans l’espoir de décourager d’autres pays de suivre le même chemin.

«Nous voulons acheter vos biens et vous vendre les nôtres, commercer avec vous aussi librement que possible, et collaborer pour nous assurer que la poursuite de notre amitié nous rendra tous plus prospères et plus en sécurité», a dit la première ministre.

Mme May a promis pour la première fois que le Parlement britannique votera sur l’entente finale de séparation qui sera négociée entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, vraisemblablement en 2019. Elle n’a toutefois pas dit ce qui se produira si l’entente est rejetée.

Mme May prenait la parole devant un public composé de fonctionnaires britanniques et de diplomates internationaux.

Plusieurs leaders européens se sont réjouis que le discours de Mme May ait pu clarifier la position britannique, même s’ils continuent à déplorer le départ de Londres.

La première ministre est demeurée ferme dans le dossier de l’immigration, qui a été crucial dans la décision de plusieurs Britanniques de quitter l’Union européenne. Elle a toutefois dit souhaiter que les citoyens européens puissent rester au Royaume-Uni, et les citoyens britanniques ailleurs en Europe.

Le gouvernement britannique a promis d’invoquer l’article 50 qui enclenchera la séparation dès le 31 mars, même si la Cour suprême statue qu’il doit tout d’abord obtenir la permission du Parlement. La décision est attendue sous peu.