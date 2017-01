WASHINGTON — Le président Barack Obama a commué la peine de Chelsea Manning, une ancienne analyste du renseignement militaire condamnée à 35 ans de prison pour avoir coulé aux médias des documents hautement confidentiels.

La Maison-Blanche a indiqué mardi que Mme Manning figurait parmi les 209 détenus dont la peine a été écourtée par le président sortant.

L’ancienne analyste du renseignement militaire a purgé plus de six ans d’une peine de 35 ans pour avoir coulé des documents militaires et gouvernementaux classifiés au site internet WikiLeaks. En vertu de la décision annoncée mardi, sa peine prendra fin le 17 mai.

Elle était connue sous le nom de Bradley Manning au moment de son arrestation en 2010, et a tenté de s’enlever la vie à deux reprises l’an dernier.

M. Obama accorde par ailleurs son pardon à 64 personnes, incluant le général à la retraite James Cartwright, qui avait été accusé d’avoir fait de fausses déclarations durant une enquête sur le dévoilement d’informations classifiées.

La plupart des autres détenus faisant l’objet d’une commutation purgeaient des peines pour des infractions non violentes liées à la drogue.