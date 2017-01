DAKAR, Sénégal — Les parlementaires gambiens ont voté mercredi en faveur d’une prolongation de trois mois du mandat du président Yahya Jammeh, quelques heures seulement avant la fin prévu de sa présidence.

Le président désigné Adamo Barrow a promis de prendre le pouvoir, peu importe ce que fera M. Jammeh, et l’incertitude a poussé des centaines de touristes à fuir le pays.

Signe de l’impatience croissante de la communauté internationale, le Nigéria a confirmé qu’un de ses navires de guerre fait route vers la Gambie dans le cadre de «manoeuvres», au moment où les puissances régionales se préparent à une éventuelle intervention militaire.

Alors que la crise ne cesse de s’envenimer, plus d’un millier de touristes principalement britanniques et néerlandais ont entrepris d’évacuer le pays à bord de vols nolisés. Des centaines de personnes se sont ruées vers l’aéroport à la recherche d’informations.

Des milliers de personnes ont fui vers le Sénégal, dont plusieurs ministres du gouvernement de M. Jammeh.

M. Jammeh a proclamé mardi un état d’urgence de trois mois, dans l’espoir de s’accrocher au pouvoir en dépit de sa défaite électorale face à M. Barrow en décembre. Ce dernier a promis d’être assermenté jeudi et il jouit de l’appui de la communauté internationale. Il se trouve actuellement au Sénégal voisin, et on ne sait pas exactement comment se déroulera son assermentation.

M. Jammeh prétend que le scrutin présidentiel a été entaché d’irrégularités et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CÉDÉAO) menace d’avoir recours à la force pour le chasser du pouvoir. Un porte-parole de la marine nigériane a dit que 200 hommes ont déjà été déployés au Sénégal et au Ghana. L’armée gambienne compterait moins d’un millier de soldats.

M. Jammeh a pris le pouvoir lors d’un coup d’État en 1994 et il est accusé de multiples violations des droits de la personne dans ce petit pays d’environ 1,9 million d’habitants.