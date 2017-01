MAIDUGURI, Nigéria — Au moins 46 personnes blessées grièvement attendent toujours d’être évacuées d’urgence d’un camp de réfugiés qui a été bombardé par erreur par un appareil de l’armée de l’air nigériane, a prévenu mercredi le Comité international de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge a précisé que ces blessés attendent en plein air, dans un environnement précaire, et évoque la possibilité que le bilan ne s’alourdisse.

Un dirigeant a indiqué à l’Associated Press que plus d’une centaine de réfugiés et de travailleurs humanitaires ont été tués lors de cet incident survenu dans une région reculée du nord-est du pays, près de la frontière avec le Cameroun, dans le cadre de la campagne lancée pour éradiquer le groupe djihadiste Boko Haram.

Ce serait la première fois que l’armée nigériane reconnaît avoir commis une telle erreur, mais les résidants de villages nigérians ont, par le passé, fait état de civils tués par les bombardements quasi quotidiens visant Boko Haram.

La Croix-Rouge a déclaré par voie de communiqué être «stupéfaite» par la mort des civils et de six membres de la Croix-Rouge nigériane. Le groupe participait à une campagne humanitaire pour nourrir quelque 25 000 personnes déplacées par les violences, selon le communiqué.

Au moins 90 victimes demeurent hospitalisées à Rann, là où le bombardement a eu lieu, selon la Croix-Rouge. Neuf victimes touchées plus grièvement ont été évacuées par hélicoptère vers la ville de Maiduguri.

Human Rights Watch demande au gouvernement nigérian de dédommager les victimes du bombardement, qui a frappé un camp de réfugiés qui fuyaient les violences de Boko Haram. Le groupe new-yorkais de défense des droits de la personne affirme que le bombardement, même s’il n’était pas intentionnel, contrevient au droit international.

Le soulèvement de Boko Haram a fait plus de 20 000 morts et chassé plus de 2,5 millions de personnes de chez elles depuis sept ans. L’ONU prévient que cinq millions de personnes sont menacées par la faim.