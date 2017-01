WASHINGTON — «Nous allons être OK», a assuré Barack Obama dans les dernières minutes de son ultime conférence de presse en tant que président des États-Unis, mercredi, précisant qu’il ne cherchait pas seulement à lancer au hasard des phrases rassurantes.

«Il est vrai que, derrière les portes closes, je jure plus que je ne le fais en public, a-t-il admis. Et parfois je suis pris de colère et de frustration comme tout le monde. Mais je crois profondément que nous allons être OK.»

C’est la formule qu’il a choisie pour son message d’adieu dans ce qui était vraisemblablement sa dernière conférence de presse dans ses fonctions actuelles.

Dépeignant les résultats de la récente élection présidentielle d’une façon très personnelle, M. Obama a décrit comment ses deux filles, Sasha et Malia, avaient accueilli la nouvelle de l’élection de Donald Trump.

Elles ont été déçues, a-t-il confié, ajoutant qu’elles avaient aussi su démontrer leur résilience.

«Nous avons essayé de leur enseigner l’espoir, a dit M. Obama. La seule chose qui soit la fin du monde, c’est la fin du monde elle-même.»

Et nous n’en sommes pas là, a-t-il insisté.

Le président sortant a précisé qu’aucune de ses filles ne songeait à se lancer, plus tard, dans l’arène politique, avançant en souriant que celles-ci étaient sans doute influencées par leur mère.

Il a souligné qu’elles étaient à l’image de leur génération montante et de la promesse d’avenir pour l’Amérique.

Oui, la démocratie se présente souvent comme un désordre, a-t-il concédé, mais «nous devons seulement nous battre pour celle-ci (…), travailler et ne pas la tenir pour acquise», a-t-il conclu.

Après avoir cédé sa place à Donald Trump, M. Obama entend écrire un livre, amasser de l’argent pour développer sa bibliothèque présidentielle et se consacrer à une initiative démocrate visant à préparer le terrain au redécoupage des circonscriptions électorales du Congrès en 2020.

Il a par ailleurs laissé entendre qu’il ferait profil bas dans les prochains mois, ajoutant néanmoins qu’il pourrait se prononcer à quelques exceptions, si les politiques mises de l’avant par M. Trump se révélaient offensantes à ses yeux.