KAMPALA, Ouganda — Les membres de l’aile jeunesse du parti politique qui gouverne le Burundi ont battu, torturé et tué des dizaines de gens à travers le pays au cours des derniers mois, a dénoncé jeudi Human Rights Watch.

Le groupe new-yorkais de défense des droits de la personne explique dans un nouveau rapport que l’organisation Imbonerakure perpétue des crimes violents en toute impunité, car le président Pierre Nkurunziza refuse de sévir à son endroit.

Les membres d’Imbonerakure sont fréquemment pointés du doigt comme étant responsables de la violence qui secoue le Burundi depuis avril 2015, quand M. Nkurunziza a annoncé qu’il briguait un troisième mandat que plusieurs jugent inconstitutionnel.

Une porte-parole du parti au pouvoir a réfuté les allégations.

Des centaines de personnes ont perdu la vie lors de violences qui sont imputées aux forces de sécurité et aux membres d’Imbonerakure. Des membres du parti au pouvoir ont aussi été tués lors de représailles apparentes.

Le rapport de Human Rights Watch s’appuie sur des entretiens avec plus d’une vingtaine de victimes qui ont décrit les crimes d’Imbonerakure dans six provinces du pays. Un adolescent de 15 ans a notamment été battu à mort. Le rapport évoque aussi le cas d’un homme qui a été menacé par la police et battu par des membres d’Imbonerakure pour avoir porté plainte après le viol de sa femme.

Les dirigeants burundiens s’opposent à l’envoi de Casques bleus ou de policiers non armés pour rehausser la sécurité dans leur pays.