ABUJA, Nigéria — Des images satellitaires confirment que l’armée de l’air nigériane a largué des «munitions parachutées» sur un camp de réfugiés, même si des tentes auraient dû être amplement visibles, a indiqué jeudi Human Rights Watch, qui corrobore ainsi les propos de plusieurs témoins.

L’organisation new-yorkaise de défense des droits de la personne a de nouveau réclamé une enquête approfondie pour faire la lumière sur l’attaque de mardi, qui aurait coûté la vie à plus d’une centaine de réfugiés et de travailleurs humanitaires.

La Croix-Rouge dit qu’au moins 70 personnes ont été tuées.

L’armée nigériane affirme qu’il s’agit d’un accident et explique qu’elle visait le groupe djihadiste Boko Haram.

L’ONU a révélé que le camp ouvert en mars accueillait 43 000 personnes qui ont fui Boko Haram.

Ce serait la première fois que l’armée nigériane reconnaît avoir commis une telle erreur, mais les résidants de villages nigérians ont, par le passé, fait état de civils tués par les bombardements quasi quotidiens visant Boko Haram.

Le soulèvement de Boko Haram a fait plus de 20 000 morts et chassé plus de 2,5 millions de personnes de chez elles depuis sept ans. L’ONU prévient que cinq millions de personnes sont menacées par la faim.