WASHINGTON — Le Sénat américain dominé par les républicains a approuvé la nomination de deux anciens généraux de l’armée pour diriger le Pentagone et sécuriser les frontières américaines.

Une heure plus tard, le vice-président Mike Pence a assermenté le secrétaire à la Défense, James Mattis, et John Kelly, qui dirigera le département à la Sécurité intérieure.

Le Sénat a approuvé à 98 contre un la nomination de M. Mattis, puis à 88 contre 11 celle de M. Kelly.

Par voie de communiqué, M. Trump a dit qu’il était ravi de la confirmation de ses deux candidats et a laissé savoir qu’il voulait que le travail s’accélère pour les autres.

Le président a incité les sénateurs à «remplir leur obligation constitutionnelle» en confirmant rapidement le reste de ses «candidats hautement qualifiés».

Le Congrès devait d’abord adopter une loi spéciale pour permettre à l’ancien général James Mattis d’occuper ces fonctions. Les élus avaient approuvé une mesure qui a accordé à James Mattis une exemption face à une loi qui interdit aux militaires étant la retraite depuis moins de sept ans de diriger ce département — une première depuis 1950. James Mattis a pris sa retraite de l’armée en 2013.

Les républicains réclamaient une transition pacifique au Pentagone pour s’assurer que l’ex-général soit en fonction le plus tôt possible au cas où une crise n’éclate dans les heures et les jours suivant l’investiture de M. Trump.

James Mattis remplacera Ash Carter, qui était le secrétaire à la Défense de l’ancien président Barack Obama depuis février 2015.

John Kelly arrive au département avec plusieurs années d’expérience dans les diverses agences en sécurité intérieure.

L’un de ses premiers mandats sera de se pencher sur une mesure adoptée pendant l’ère Obama visant à protéger plus de 750 000 enfants de la déportation.

À la tête du Commandement du sud des États-Unis, dans le sud de la Floride, M. Kelly travaillait à lutter contre les réseaux de trafic humain et le trafic de la drogue.

Il surveillait aussi le centre de détention Guantanamo, à Cuba, et il a parfois eu des différends avec l’administration Obama, qui a tenté sans succès de fermer l’établissement.