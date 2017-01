PESHAWAR, Pakistan — Des responsables de la santé et du gouvernement pakistanais affirment que l’explosion d’une bombe dans un marché d’une région tribale bordant l’Afghanistan a tué au moins sept personnes et en a blessé plus de 60.

Sabir Hussain a déclaré samedi que plusieurs des blessés, victimes de l’explosion au marché de légumes Parachinar, étaient dans un état critique et le nombre de morts pourrait dramatiquement augmenter.

Un responsable du gouvernement, Shahid Khan, a expliqué que l’explosion a eu lieu alors que le marché était bondé. Il a dit que les autorités enquêtaient pour connaître la nature de l’explosion.

Aucun groupe n’a revendiqué l’attaque.

Parachinar est la capitale de la région tribale de Kurram, qui a été le théâtre de grandes manifestations militantes au cours des dernières années. L’armée a effectué une opération massive contre des militants dans cette région, mais ces opposants au gouvernement ont encore la capacité de frapper.