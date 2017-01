BEYROUTH — Une importante explosion survenue dans un camp de réfugiés syriens situé le long de la frontière entre la Syrie et la Jordanie a fait au moins six morts, samedi, et blessé plusieurs autres personnes, ont rapporté des militants de l’opposition.

Cette explosion est survenue à l’entrée du camp Rukban, en territoire syrien en dépit de l’accord de cessez-le-feu fragile conclu sous l’égide de la Russie et de la Turquie et entré en vigueur le 30 décembre.

Des pourparlers entre les responsables gouvernementaux et les représentants de groupes rebelles doivent avoir lieu lundi dans la capitale du Kazakhstan, Astana, auxquels la Russie, la Turquie et les Nations Unies doivent assister. Ces discussions visent à renforcer la trêve en place et d’assurer l’accès à de l’aide humanitaire.

Des factions rebelles ont accepté d’envoyer des représentants, mais le front Farah al-Sham — affilié à al-Qaïda — a qualifié les pourparlers de «conspiration», samedi. Dans un communiqué, le groupe a fait valoir que tous les rebelles qui assisteront aux discussions consentiront par le fait même à ce que Bachar el-Assad reste en poste.

L’explosion survenue au camp Rukban a été déclenchée par une voiture piégée dans un marché local, a indiqué un résidant , Badr Abu Sultan.

L’Observatoire syrien des droits de la personne (OSDH) a affirmé qu’un immense nuage de fumée s’est créé au-dessus de la zone secouée. Dans une vidéo relayée par la Syrian Media Organization, on peut voir des tentes brûler alors que des parcelles de la voiture piégée sont éparpillées dans le camp de réfugiés.

Un responsable militaire jordanien a indiqué à l’agence de presse officielle Petra News que l’explosion — survenue en territoire syrien — a été causée par un petit camion. Aucun Jordanien n’a été blessé, a-t-il dit.

La Jordanie est sur le pied d’alerte depuis qu’une attaque à la voiture piégée a été perpétrée l’an dernier à partir du camp Rukban et a tué sept agents frontaliers jordaniens.

La Jordanie a donc fermé sa frontière et mis fin à l’acheminement de denrées et d’aide humanitaires destinées aux 75 000 Syriens qui se trouvent dans la région.

Un militant de l’opposition du Palmyra News Network, Mohammed Hassan al-homsi, a indiqué que l’attaque a fait six morts, y compris un homme, sa femme et leurs deux enfants.

L’OSDH rapporte de son côté 11 morts, incluant les quatre membres de cette famille et quatre miliciens. Un militant d’un autre groupe d’opposition a affirmé qu’un poste de contrôle d’une milice locale a aussi été touché.

Les autorités jordaniennes ont affirmé que 14 blessés ont été hospitalisés au centre de soins situé de leur côté de la frontière — lequel est souvent utilisé pour traiter des réfugiés syriens.

L’armée russe a par ailleurs soutenu, samedi, avoir bombardé avec succès six endroits où des combattants de Daech (le groupe État islamique) se trouvent à Deir el-Zour, dans l’est de la Syrie.