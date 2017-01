WASHINGTON — Une immense marée humaine s’est levée dans les rues de Washington et de plusieurs autres villes américaines et même dans plusieurs autres pays pour transmettre un message clair au tout nouveau président américain Donald Trump, samedi: il n’aura pas carte blanche pour tenter de réaliser son programme politique au cours des quatre prochaines années.

Rassemblées dans le cadre de la Marche des femmes, les centaines de milliers manifestantes sont parvenues à faire entendre haut et fort leur message. Elles ont marché dans les principales villes américaines — New York, Philadelphie, Chicago ou Los Angeles — et même à l’extérieur des États-Unis — Paris, Berlin, Londres, Prague, Sydney, Montréal.

Ces manifestations permettent de constater à quel point l’arrivée de Donald Trump au pouvoir préoccupe tous les hémisphères de la planète.

L’affluence était si importante à Washington que les organisatrices ont dû modifier leur plan, car il était impossible de marcher sur l’esplanade du National Mall. Au lieu de se rendre ensemble vers la Maison Blanche, elles ont demandé aux manifestantes de s’y rendre par les rues avoisinantes.

Arborant des chapeaux roses aux oreilles de chats, les fameux «pussyhats», les manifestantes et manifestants brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire: «Les femmes ne reculeront pas» et «Moins de peur, plus d’amour».

Elles ont décrié les prises de position de M. Trump sur des enjeux comme l’avortement, les soins de santé, les droits des homosexuels, la diversité et les changements climatiques.

«Hey, hey, ho, ho, Donald Trump doit s’en aller», scandaient des manifestantes.

Plusieurs personnalités ont harangué l’imposante foule, peignant le nouveau président comme un sexiste, un bigot, une brute, etc.

«Nous marchons aujourd’hui pour la fibre morale de la nation, contre laquelle notre nouveau président prépare une guerre, a lancé l’actrice America Ferrera. Notre dignité, notre personnalité, nos droits sont attaqués. Un programme de haine et de division s’est saisi du pouvoir hier (vendredi). Le président n’est pas l’Amérique. Nous sommes l’Amérique et nous sommes ici pour rester.»

Contrairement à la cérémonie de la veille, un grand nombre de vedettes présentes. Alicia Key a chanté «Girl on Fire», Madonna a prononcé un discours passionné piqué de jurons. La comédienne Ashley Judd a rappelé que les femmes «n’étaient pas à prendre».

Selon les organisatrices, le nombre de participantes a sans doute dépassé le demi-million, le double des prévisions. La manifestation semble avoir attiré plus de gens que la cérémonie d’assermentation de Donald Trump, la veille, si on se fie aux données du transport collectif.

«Je me sens très optimiste, ça, c’est du pouvoir!», s’est exprimée une manifestante venue de New York, Madeline Schwartzman, accompagnée de ses jumelles de 13 ans.

Joy Rodriguez, quant à elle venue de Miami en compagnie de son mari et de leurs deux filles de 12 et 10 ans, veut «s’assurer que leurs droits ne perdent pas du terrain au cours des prochaines années.

Une enseignante à la retraite venue de Metuchen, au New Jersey, Linda Lastella, a indiqué qu’elle n’avait jamais pris part à une manifestation auparavant. «Il me semblait simplement que nous devions nous lever de façon ferme (quant à) l’endroit où nous étions», a dit la femme de 69 ans.

Pendant ce temps, le nouveau président assistait à une célébration oecuménique à la cathédrale nationale de Washington avant de se rendre aux quartiers généraux de la CIA, à Langley, en Virginie.