L’ancien premier ministre Manuel Valls et l’ancien ministre Benoît Hamon devraient s’affronter à l’occasion du second tour de la primaire de la gauche française, selon les premiers résultats provisoires.

M. Hamon, ministre délégué à l’économie sociale de 2012 à 2014, arrive en tête de ces résultats. Après des résultats provisoires portant sur le dépouillement de plus de 930 000 voix, celui qui fut aussi porte-parole du Parti socialiste pendant quatre ans a obtenu 35,8 pour cent des voix.

Quant à Manuel Valls, premier ministre de la France de mars 2014 à décembre 2016, il a reçu 31,31 pour cent des voix.

Le troisième, l’ancien ministre Arnaud Montebourg accuse un retard important sur le duo de tête, n’ayant récolté que 17,79 pour cent.

Les quatre autres candidats se partagent les miettes du gâteau électoral.

Les résultats ont grandement satisfait Benoît Hamon. Selon lui, les électeurs ont voulu exprimer «un message clair d’espoir et de renouveau».

«Les électeurs de gauche ont voté par conviction et pas par résignation. Ils ont décidé de faire de la question sociale et de la question écologique (…) le sens de leur exigence», a-t-il souligné, selon le site du quotidien Le Monde.

Quant à Manuel Valls, ce résultat contrasté semble l’avoir fouetté. Il a tenté de consoler ses partisans en affirmant que rien n’était encore joué pour le second tour, qui se déroulera la semaine prochaine.

«Un choix très clair se présente désormais à nous et à vous, le choix entre la défaite assurée et la victoire possible, entre des promesses irréalisables et une gauche crédible qui assume les responsabilités du pays», s’est-il exprimé, selon le site du Monde.

Mais la pente semble être ardue pour M. Malls.

M. Montebourg, qui a rapidement confirmé son échec, a invité ses partisans à voter pour Benoît Hamon. Il a déclaré, selon le site du Monde, que «l’impératif désormais qui pèse sur nos épaules est le rassemblement des gauches. Sans le rassemblement, il n’y aura pas de solution entre le candidat libéral brutal qu’est François Fillon et la famille Le Pen».

Selon M. Montebourg, les électeurs de la primaire «ont d’abord massivement et sérieusement condamné le quinquennat en refusant de donner le quitus et le soutien qu’ils réclamaient.»

M. Hamon a d’ailleurs remercié son ancien collègue pour son appui. «J’envoie un message d’amitié à Arnaud dont je partage beaucoup des combats et des valeurs. Je veux lui dire que cette confrontation que nous avons eue n’a jamais été une confrontation personnelle. C’est un grand honneur et une fierté de savoir qu’il est à mes côtés ce soir.»

Le président de la Haute autorité de la primaire, Thomas Clay, estime que la participation s’élevait «entre 1,5 et 2 millions, sans doute plus proche de deux millions». En 2011, la primaire de la gauche avait attiré 2,66 millions d’électeurs.

En novembre, les militants de la droite traditionnelle avaient choisi François Fillon pour les représenter à l’occasion de l’élection présidentielle de mai prochain. La participation avait dépassé 4,2 millions d’électeurs.