PARIS — À Paris, une ville frappée par la pollution chronique et des problèmes de circulation, les autorités ont décidé d’expérimenter une navette sans chauffeur reliant deux gares.

Deux minibus électriques EZ10, pouvant accueillir jusqu’à six passagers assis, ont été mis en service, lundi, dans la capitale française. Les navettes seront testées jusqu’au début d’avril entre les gares de Lyon et d’Austerlitz. Le véhicule, qui est guidé par un GPS, fonctionnera sept jours par semaine et il n’en coûtera rien aux utilisateurs.

«Pour répondre aux problèmes importants de pollution dans les grandes zones urbaines, il est urgent d’innover avec de nouveaux systèmes de transport plus respectueux de l’environnement», a déclaré Catherine Baratti-Elbaz, mairesse du 12e arrondissement de Paris, où l’essai a lieu.

L’adjoint de la mairesse de Paris et chargé de l’innovation, Jean-Louis Missika, a déclaré que les véhicules autonomes «changeront le paysage urbain de façon spectaculaire» au cours des 20 prochaines années.

Conçu par la société française Easymile, l’EZ10 sera également testé, plus tard cette année, entre deux espaces verts dans le sud de Paris. L’entreprise a indiqué que la petite navette fonctionne déjà dans plusieurs pays à travers le monde, notamment aux États-Unis.

«Voyons comment les gens vont les adopter, comment ils vont réagir dans un véhicule sans roue motrice et sans conducteur», a déclaré M. Missika.

Avec une vitesse commerciale de 15 kilomètres/heure, le minibus a été conçu pour le transport en commun et pour couvrir de courtes distances. Équipé d’un système de détection d’objets, l’EZ10 peut ajuster sa trajectoire pour éviter les obstacles et ne nécessite pas d’infrastructure lourde pour fonctionner.