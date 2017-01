WASHINGTON — Donald Trump a achevé sa première journée de travail complète à la tête des États-Unis depuis qu’il a été assermenté, vendredi. Voici un résumé des sujets qui ont occupé le nouveau président républicain.

Accords commerciaux

M. Trump a signé un décret présidentiel pour retirer les États-Unis du Partenariat transpacifique et il a annoncé qu’il négocierait à un «moment approprié» l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA). Il a affirmé qu’il voudrait que les prochaines ententes commerciales soient conclues entre seulement deux pays. Le président a d’ailleurs rencontré une dizaine de dirigeants syndicaux en après-midi, affirmant que son objectif était justement de «remettre beaucoup de gens au travail».

Projets dans le secteur de l’énergie

Le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, qui participait à sa première réelle mêlée de presse depuis l’élection du président, a réitéré que M. Trump appuyait des projets énergétiques tels que le controversé oléoduc Dakota Access. M. Spicer n’a pas précisé si M.Trump infirmera la décision de l’armée qui a décidé d’examiner d’autres tracés pour le projet de 3,8 milliards $ US, mais il a assuré qu’il s’agissait d’une «grande priorité» pour lui. Le projet d’Energy Transfer — entreprise dans laquelle M. Trump détenait des actions auparavant — est presque complet, mais le Corps des ingénieurs de l’armée des États-Unis effectue une étude environnementale pour déterminer si l’oléoduc pourra traverser la rivière Missouri.

L’empire Trump

L’organisation médiatique ProPublica a révélé qu’il n’y avait eu aucun document rempli en Floride, au Delaware et à New York démontrant que M. Trump a cédé le contrôle de son empire à ses deux fils, contrairement à ce qu’il avait promis le 11 janvier. Son porte-parole a toutefois affirmé que le président s’était bel est bien départi de ses entreprises, sans fournir de preuve à l’appui. Hope Hicks, une responsable des communications de M. Trump, a affirmé que ces changements «ne seront pas publics à ce point-ci».

L’assistance à l’investiture

Le porte-parole de la Maison-Blanche a indiqué que son administration avait l’intention «de ne jamais mentir» aux journalistes. M. Spicer a reçu des questions sur une déclaration qu’il a faite samedi alors qu’il avait vigoureusement critiqué les médias pour avoir rapporté — à juste titre — que la foule rassemblée à l’investiture de M. Trump était moins grande que celle de son prédécesseur, il y a huit ans. Sean Spicer a affirmé qu’il souhaitait avoir une «relation saine» avec les correspondants des médias, même si «parfois, il y a peut-être des désaccords». Le porte-parole a insisté sur le fait que M. Trump avait attiré le plus de spectateurs de l’histoire, en comptant les gens qui ont regardé l’événement à la télévision et sur le web.

La lutte contre Daech (le groupe armé État islamique)

L’administration Trump se montre ouverte à travailler avec Moscou pour combattre le groupe extrémiste. M. Spicer a rappelé que Donald Trump «avait été très clair» sur le fait qu’il «travaillera avec tout pays engagé à défaire Daech». Il travaillera «avec la Russie ou avec quiconque veut combattre le groupe, sur les plans militaire et économique». Donald Trump a promis de se débarrasser de Daech «rapidement» en prenant le pouvoir, mais il n’a pas fourni de détails spécifiques sur son plan.

Secteur automobile

Donald Trump a annoncé lundi qu’il organiserait le lendemain un événement avec les dirigeants des plus grands constructeurs automobiles du pays, dont Ford, General Motors et Chrysler. Son porte-parole n’a pas précisé les sujets qui seront abordés pendant la rencontre. Donald Trump a fait du secteur manufacturier l’une des priorités de ses premiers jours au pouvoir et il a fréquemment appelé les entreprises à garder leurs usines aux États-Unis.

Territoires contestés

L’administration Trump compte défendre les territoires situés en eaux internationales, dont celles dans la mer de Chine méridionale. Interrogé sur les revendications de la Chine quant aux îles situées dans le territoire contesté, le porte-parole Sean Spicer a dit que le gouvernement «s’assurerait de défendre les territoires internationaux». La Chine s’est querellée avec ses voisins concernant des îles, des récifs de corail et des lagunes situés dans une zone cruciale pour le commerce et qui sont riches en poisson et en ressources naturelles. Donald Trump attaque souvent la Chine et au lendemain de son élection, il a pris un appel de la dirigeante de Taïwan, portant atteinte à une longue tradition qui consistait à maintenir des liens informels avec l’île.

Les journalistes

La Maison-Blanche souhaite donner à un «groupe plus divers de journalistes» la chance de poser des questions aux conférences de presse. À compter de cette semaine, l’administration choisira quatre «sièges Skype» dans la salle de presse. Elle souhaite ainsi aider de plus petits médias qui n’ont peut-être pas les ressources pour envoyer des journalistes à Washington. La nouvelle administration envisage plusieurs changements quant aux activités de la presse à la Maison-Blanche.