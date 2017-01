LONDRES — Le gouvernement britannique devra obtenir l’accord du Parlement avant d’entamer sa sortie de l’Union européenne, a tranché mardi la Cour suprême du Royaume-Uni.

Cette décision pourrait contrecarrer les intentions de la première ministre Theresa May, qui prévoyait mettre le «Brexit» en branle d’ici la fin du mois de mars.

Le jugement partagé à 8 contre 3 oblige le gouvernement de Mme May à présenter une loi au Parlement, ce qui donnera la chance aux parlementaires opposés à ce divorce l’occasion d’en adoucir les conditions.

Les partisans du camp «partir» estimaient que le Parlement ne devrait pas avoir le pouvoir de contourner l’électorat britannique, qui a voté en faveur d’un divorce avec l’UE lors du référendum du 23 juin.

La décision de la Cour suprême ne signifie pas que le Royaume-Uni demeurera membre de l’UE. Elle pourrait toutefois ralentir le processus, même si le bureau de Mme May prétend que son échéancier demeure inchangé.

Mme May avait l’intention d’utiliser la «prérogative royale» pour invoquer l’Article 50 du traité de l’Union européen afin d’enclencher les deux années de pourparlers qui mèneront au départ du Royaume-Uni. Ces pouvoirs, vieux de plusieurs siècles, permettent au gouvernement de prendre des décisions — notamment en ce qui concerne les traités — sans vote du Parlement.

Le juge en chef de la Cour suprême, David Neuberger, a expliqué que la loi adoptée pour organiser le référendum du 23 juin ne stipulait pas ce qui arriverait ensuite, ce qui nécessite donc une intervention du Parlement. Ce dossier était perçu comme la plus importante cause constitutionnelle en plus de 20 ans, et il devait clarifier qui détient ultimement le pouvoir au Royaume-Uni: le Parlement ou le premier ministre et son gouvernement.

La Cour suprême a également statué que le Pays-de-Galles, l’Irlande du Nord et l’Écosse n’ont pas besoin d’être consultés, ce qui aurait considérablement ralenti le Brexit.

Un expert a expliqué que le Brexit pourrait être retardé jusqu’au milieu des années 2020 si la loi présentée par le gouvernement est battue.