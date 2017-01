FARINDOLA, Italie — Le bilan de l’avalanche qui a enseveli un petit hôtel du centre de l’Italie la semaine dernière s’établit maintenant à 15 morts, et l’espoir de retrouver vivantes les 14 personnes qui manquent toujours à l’appel se fait de plus en plus mince.

Les secouristes ont repéré six corps en quelques heures tôt mardi, ce qui a doublé le bilan six jours après la catastrophe. La découverte de trois chiots vivants avait relancé les espoirs, la veille, même si les secouristes avaient prévenu que les chiots se trouvaient loin de l’endroit où sont probablement les disparus.

Les secouristes ont utilisé des excavatrices pour avoir accès pour la première fois au centre de l’hôtel, qui a été envahi par la neige. Les six corps ont été retrouvés dans le secteur du bar et de la cuisine, mais aucun signe de vie n’a été détecté.

Des procureurs italiens enquêtent pour déterminer si des communications ratées, une mauvaise évaluation des risques et des délais dans la réponse des secouristes ont contribué à alourdir le bilan, le 18 janvier. Ils voudront aussi savoir si l’hôtel aurait dû être ouvert, compte tenu des chutes de neige abondantes qui l’avaient coupé du monde.

Neuf survivants ont été tirés des décombres, dont trois qui demeurent hospitalisés.